مصادر بالصحة: تغيير عقارين في البروتوكول العلاجي لمصابي كورونا بمستشفيات العزل

استبدال الفوسفات بالماغنيسيوم في "كلوروكين".. واستبدال مضاد حيوي بآخر أكثر فاعلية

قالت مصادر بوزارة الصحة والسكان إن بروتوكول العلاج الموحد الذي اعتمدته الوزارة مؤخرا، يتمثل في البروتوكول القديم مع وجود اختلافين فقط ،ى الأدوية التي يحصل عليها المرضي، بعد اعتماد هذين التغييرين من منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت المصادر لـ"الشروق"، أنه في البروتوكول القديم كان يتم استخدام دواء (كلوروكين) بمادة الفوسفات، وتم استبدال هذا الدواء بدواء (كلوروكين) بمادة الماغنسيوم، لأنه تم اكتشاف أعراض جانبية ناتجة عن استخدام مادة الفوسفات لمصابي كورونا المستجد، أما التغيير الثاني يتمثل في استبدال أحد المضادات الحيوية التي ليس لها تأثير فعال بأحد المضادات الحيوية الأقوى في المفعول.

ويتضمن البروتوكول العلاجي في المرحلة الأولى استخدام دواء كخافض للحرارة، ودواء آخر كمضاد للفيروسات، للمرضي من دون أعراض في العزل المنزلي، وللمرضى كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة، والمتواجدين بالمستشفي لحين ظهور نتيجة التحليل، وكذلك للمرضى بعد ظهور إيجابية التحليل (mild-severe - ICU care).

ويستخدم دواءان آخران للمرضى بعد ظهور إيجابية التحليل (mild-severe - ICU care)، كما يستخدم دواء ثالث للمرضى في حالة ظهور إيجابية التحليل، وفي حالة وجود موانع لاستعمال الدواءين السابقين.

ويستخدم دواء آخر كعلاج تجريبي للمرضى كبار السن الذين يعانون من أمراض مزمنة في المستشفي، لحين ظهور نتيجة تحليل الفيروس، وآخر غيره مع العلاجات المضادة للفيروسات، للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة.

كما يستخدم دواء آخر للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة، ويعانون من هبوط في ضغط الدم، ويتم استخدام دواء معين للمرضى المصابين بالفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة، بعد حصولهم على ال H score ) 169 ) والذي يتم حسابه لقياس الاستجابة المتابعة للفيروس.

كما يستخدم دواء للمرضى المصابين بالفيروس وتتم معالجتهم بالعناية المركزة، بعد حصولهم على ال H score ) 169 ) في حالة عدم توافر الدواء الأول، ويستخدم دواء معين للمرضي الذين يعانون من الفيروس ويتم معالجتهم بالعناية المركزة ولديهم ( D-Dimer > 2 ) وفقا لأحد الاختبارات التي تقيس معدل التجلط في الدم في مرضى الحالات الحرجة.