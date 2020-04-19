كوكا: لم أحصل على فرصتي كاملة مع المنتخب

كشف أحمد حسن كوكا، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي نادي براجا البرتغالي والمعار إلى أوليمبياكوس اليوناني، عن مصيره في الفترة المقبلة سواء في الاستمرار في الدوري اليوناني أو عودته لناديه من جديد.



وقال أحمد حسن كوكا في تصريحات تليفزيونية لقناة النهار: "الفترة الحالية غير واضحة ولكن في نهاية الموسم سيتم تحديد مصيري بشكل نهائي".



وأضاف "أوليمبياكوس يرغب في استمراري في الفريق وتجديد إعارتي ولكن القرار لم يتم حسمه بشكل نهائي"



وأوضح أنه يقترب من الدخول في نادي المئة بنادي المئة بالملاعب الأوروبية.



وتابع: "يفصلنى 25 هدفا عن دخول نادي المئة في الملاعب الأوربية وهو شيء أطمح له في الفترة المقبلة وأتمنى تحقيقه".



وشدد كوكا أنه لم يحصل علي فرصته كاملة مع المنتخب المصري خاصة أن إنضمامه كان علي فترات متقطعة .



وقال أن حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، يتواصل بشكل دائم معه منذ توليه مهمة تدريب الفراعنة.



وأضاف: "حسام البدري وجهازه المعاون يعملون بشكل احترافي، فهم يتواصلون مع جميع اللاعبين للاطمئنان عليهم".