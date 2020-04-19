ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة في إندونيسيا بمرض (كوفيد – 19) الذي يسببه فيروس كورونا المستجد إلى 6575 إصابة، بعد تسجيل 327 إصابة جديدة، حسبما أفاد مسؤول اليوم الأحد.

وقال أحمد يوريانتو، المسؤول بوزارة الصحة، خلال مؤتمر صحفي إن عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 686 شخصا، بزيادة قدرها 55 شخصا، بينما سجلت البلاد 47 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 582 شخصا.

وأوضح يوريانتو أن عدد حالات الإصابة الجديدة يشير إلى أن انتقال الفيروس من إنسان لآخر لا يزال يحدث، وحث المواطنين على الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي والبدني.

وتأتي هذه الأرقام بعد إجراءات إغلاق معينة فرضتها السلطات في جاكرتا والمدن التابعة لها، حيث تم تسجيل معظم الحالات.

وبالرغم من تسجيل إصابات في جميع الأقاليم الـ 34 في البلاد، لم تفرض إندونيسيا إغلاقا في البلاد ككل، لكن وزارة الصحة يمكن أن تعطي تصريحا للحكومات الإقليمية لفرض قيود اجتماعية على نطاق واسع.