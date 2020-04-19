 قوات يقودها الناتو في كوسوفو تعلن وفاة مدنيين اثنين من العاملين بها جراء الإصابة بكورونا - بوابة الشروق
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قوات يقودها الناتو في كوسوفو تعلن وفاة مدنيين اثنين من العاملين بها جراء الإصابة بكورونا

د ب أ
نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 3:31 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 3:31 م

توفي مدنيان يعملان ضمن "قوة حماية كوسوفو"، التي يقودها حلف شمال الأطلسي "ناتو"، جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن مقر القوة في بريشتينا عن الوفاتين في ساعة متأخرة من يوم أمس السبت.

وقالت القوة، في بيان: "كما هو الحال في كل مكان، فإن بعض أفرادنا أصيبوا بالفيروس، ولسوء الحظ توفي عاملان مدنيان"، دون ذكر عدد المصابين بالفيروس ضمن القوة.

ونقلت صحيفة "كوها ديتور" اليومية عن مصادر في القوة أن أحد المتوفين من سكان كوسوفو وكان يبلغ من العمر 70 عاما.

وكان تم نشر نحو 50 ألف جندي ضمن القوة في كوسوفو بموجب تفويض من مجلس الأمن الدولي بعد نهاية الحرب عام 1999. واليوم تضم القوة 3500 جندي فقط.

وكانت كوسوفو أعلنت الاستقلال عن صربيا عام 2008.

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