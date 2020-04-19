

أظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم أن عدد الإصابات به ارتفع إلى 2.33 مليون حالة إصابة حتى صباح اليوم الأحد.

وأظهرت بيانات منصة "وورلد ميترز"، الدولية المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات حول العالم بلغ نحو مليونين و333 ألف حالة عند الساعة 0700 بتوقيت جرينتش صباح اليوم.

كما أظهرت البيانات أن عدد المتعافين تجاوز الـ600 ألف.

وأشارت أيضا إلى أن عدد الوفيات ارتفع إلى نحو 161 ألف حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد حالات الإصابة والوفاة، تليها إسبانيا وإيطاليا وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والصين وتركيا وإيران وبلجيكا والبرازيل وروسيا.

وبلغت أعداد الإصابات في الولايات المتحدة نحو 739 ألف إصابة إلى جانب نحو 39 ألف وفاة. وسجلت إسبانيا نحو 194 ألف إصابة ونحو 21 ألف وفاة. وسجلت إيطاليا نحو 176 ألف إصابة ونحو 23 ألف وفاة. أما الصين، البؤرة الأولى للفيروس، فسجلت 82 ألفا و735 إصابة و4632 وفاة.