 رئيس وزراء إيطاليا يطالب بتضامن أوروبي دعما لسندات كورونا - بوابة الشروق
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رئيس وزراء إيطاليا يطالب بتضامن أوروبي دعما لسندات كورونا

فرانكفورت (رويترز)
نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 8:52 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 8:52 م

كرر رئيس وزراء إيطاليا جوزيبي كونتي مطالباته للاتحاد الأوروبي بإصدار سندات مشتركة لمنطقة اليورو لإظهار تضامن الاتحاد الأوروبي في مواجهة أزمة فيروس كورونا.

وقال كونتي في مقابلة مع صحيفة زوديتشه تسايتونج الألمانية ستنشر يوم الاثنين إن إصدار مثل هذه السندات ليس القصد منه مشاركة الدين الإيطالي الفردي السابق أو اللاحق.

وتم نشر مقتطفات من المقابلة يوم الأحد قبل صدور الصحيفة.

وقال كونتي إنه يتعين على ألمانيا وهولندا تغيير وجهات نظرهما لإظهار أن أوروبا تتكلم بلسان واحد.

وقالت ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، مدعومة من هولندا إنها لا تعتبر السندات المشتركة لمنطقة اليورو الطريق الصحيح لدعم الإنفاق الصحي ودعم خطط الإنقاذ الاقتصادي في تكتل عملة اليورو المكون من 19 دولة.

وتريد برلين تطبيق آلية الاستقرار الأوروبية ”إي.إس.إم“ بدلا من السندات المشتركة لمنطقة اليورو بينما يمكن أن يكثف بنك الاستثمار الأوروبي جهوده لإعطاء الشركات المتعثرة ضمانات قروض.

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