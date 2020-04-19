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الصحة السورية: تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد


نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 6:22 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 6:22 م

أعلنت وزارة الصحة السورية، اليوم الأحد، تسجيل وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا "COVID-19" في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة، في إحصائية جديدة أعلنتها اليوم، برصد وفاة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا ليرتفع العدد العام للمتوفين جراء المرض إلى 3 أشخاص.

كما ذكرت أنه تم تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد، وفق المعطيات الرسمية، إلى 39 شخصا.

وعلى الرغم من العدد القليل نسبيا للإصابات والوفيات المسجلة رسميا في سوريا جراء فيروس كورونا، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت مرارا من احتمال تدهور حاد للوضع في البلاد نظرا لتداعيات الحرب المستمرة فيها منذ 9 سنوات.


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