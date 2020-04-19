نائب عراقي ينتقد إصرار بعض الكتل السياسية على تشكيل حكومة محاصصة

انتقد نائب في البرلمان العراقي مساء اليوم السبت إصرار كتل في البرلمان العراقي على فرض نهج المحاصصة على رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لتسمية تشكيلته الوزارية المرتقبة.

وقال النائب حسن فدعم الجنابي عضو تيار الحكمة الوطني بزعامة عمار الحكيم في البرلمان العراقي، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "لحد الآن حوارات تشكيل الحكومة العراقية الجديدة متواصلة بين فريق رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، وممثلي الكتل السياسية والبرلمانية، مشيرا إلى أن المرشح من هذه الاتصالات هو إصرار بعض الكتل على اتباع نهج المحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية وكل يطالب بحصته منها".

وأضاف الجنابي: "نحن في تيار الحكمة إلى جانب آخرين، نرفض هذه الآلية ونطالب الكتل بالتخلي عن هذه المطالب، وإذا ما توصلنا إلى نتيجة في إقناع الكتل بالتخلي عن هذا النهج، سننسحب من التشكيلة الوزارية".

وتابع الجنابي قائلا: "سنعلن منهجنا وأسباب رفضنا لمنهج المحاصصة أمام الجمهور، ونأمل من الكتل السياسية أن يغادروا هذا النهج، وعلينا إعطاء فرصة، ونحترم خيارات رئيس الوزراء المكلف من أجل توفير أرضية مناسبة من الثقة المتبادلة بين القوى السياسية والشعب".

وكان الرئيس العراقي برهم صالح قد كلف مصطفى الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات العراقية، بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة في التاسع من الشهر الجاري خلال مهلة دستورية مدتها 30 يوما لتقديم برنامج حكومته والتشكيلة الوزارية للبرلمان العراقي لمنحها الثقة.

وينتظر أن تضم التشكيلة الوزارية الجديدة 23 حقيبة وزارية، منها 12 حقيبة للكتل الشيعية.