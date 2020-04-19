اعتقال وزير الثقافة اليمني السابق من قبل الحوثيين في صنعاء

أكد ناشط حقوقي يمني، اليوم الأحد، اعتقال خالد الرويشان، وزير الثقافة السابق من قبل جماعة أنصار الله الحوثية، من أمام منزله في العاصمة صنعاء.

وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة سام للحقوق والحريات "يمنية أهلية مقرها جنيف"، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ": "اعتقال الحوثيين الأديب الكبير الرويشان، والذي يحظي باحترام شعبي وثقافي كبير، من أمام منزله، مدان، ويؤكد للعالم أن الطبيعة الإقصائية للمليشيات هي السائدة ضد كل صوت معارض لهم".

وأضاف الحميدي: "الرويشان رغم البقاء في صنعاء، التي تخضع لسيطرة مليشات الحوثي، إلا أن صوته ظل عاليا في تأييد المشروع الجمهوري والحكومة الشرعية، وعبر عن نقده الواضح دون تردد لمشروع الحوثي الانقلابي".

وأفاد بأن جماعة الحوثي اختارت اليوم هذا التوقيت "للفت الأنظار بعيدا عن قضية إعدام الصحفيين الأربعة التي سببت على ما يبدوا حرجا شديدا للجماعة، وشكلت ضغطا عليهم من قبل المنظمات الدولية والمؤسسات الأممية والدول الكبرى".

وأكد الحميدي، أنه حتى الآن لا يعرف مصير الرويشان، مطالبا الحوثيين بالكشف الفوري عن مكانه، وحملهم المسؤولية الكاملة عن سلامته الصحية والجسدية.

وكان وضاح الرويشان، نجل الوزير السابق، قال في منشور مقتضب على "فيسبوك": "اختطف والدي من قبل جماعة الحوثي منذ نصف ساعة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

يذكر أن الأديب خالد الرويشان لم يغادر العاصمة صنعاء منذ بدء الحرب، ويشتهر بمنشوراته وارائه المنتقدة لجميع أطراف الصراع في البلاد.

وحتى الآن لم يصدر الحوثيون أي تعليق حول اعتقال الرويشان.

ويسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء منذ اقتحامها بقوة السلاح عام 2014.