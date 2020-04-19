تطهير 2066 منشأة و167 شارعا و10 مواقف أجرة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية للمدن والقرى التابعة لها، بالتعاون مع مديرية الصحة والطب البيطري وشركة مياه الشرب ومؤسسات المجتمع المدني وعدد من الشباب المتطوعين، قاموا بالأمس بتطهير 2066 منشأة و167 شارعا و10 مواقف لسيارات الأجرة و3 مواقع للعمل.

وأكد الداودي أن ذلك يأتي في إطار حرص المحافظة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن أعمال التطهير شملت المؤسسات الحكومية والمنازل والمحال والميادين العامة والشوارع ومواقف سيارات الأجرة ومواقع العمل حيث تم تطهير 886 منشأة وموقعا بمركز دشنا، و346 بمركز نقادة، و319 بمركز قنا، و177 بمركز قوص، و160 بمركز فرشوط، و136 بمركز الوقف، و107 بمركز نجع حمادي، و93 بمركز أبو تشت، و22 بمركز قفط.

ووجه الداودي، رؤساء المدن، باستمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى المراكز والقرى كإجراء وقائي ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية الموصي بها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من احتمالية الإصابة بعدوى الفيروس.