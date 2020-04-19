كوريا الجنوبية تدعو مواطنيها لاستمرار التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا

دعت كوريا الجنوبية، مواطنيها إلى الاستمرار في التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، على الرغم من انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة إلى أقل من 10 حالات اليوم الأحد.

وقالت مديرة المراكزة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها جيونج أون-كيونج -في مؤتمر صحفي دوري عقدته اليوم الأحد (ونقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية)- إن عدد حالات الإصابة الجديدة سجل 8 حالات اليوم، وانخفض إلى أقل من 10 حالات، وجاء ذلك نتيجة لجهود الشعب والمؤسسات الطبية والحكومات الإقليمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وذكرت أن الاتجاه التراجعي في عدد حالات الإصابة الجديدة يعتبر خبرا جيدا للسلطات الصحية، ولكن الوضع الحالي لا يدعو للتفاؤل، وأفادت بأن هناك احتمالا أن ارتفاع الحركة والتواصل بين الناس أثناء عيد الفصح والانتخابات البرلمانية التي عقدت قبل 4 أيام، قد يؤدي إلى زيادة حادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا مرة أخرى.

وأضافت جيونج أن انخفاض عدد حالات الإصابة يعزي إلى حملة التباعد الاجتماعي حتى الأسبوع الماضي، وتراقب السلطات الصحية عن كثب عدد حالات الإصابة في الأسبوع القادم على خلفية ارتفاع الحركة والتواصل بين الناس خلال الأسبوع.

وأوضحت المسئولة الكورية الجنوبية أنه من الضروري مواصلة توخي الحذر نظرا للوضع الخارجي في انتشار فيروس كورونا واستمرار وقوع الإصابات الجماعية بأسباب غير محددة في المجتمعات الإقليمية.