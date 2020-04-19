القوات الأفغانية تصد هجوما لطالبان وتستعيد السيطرة على ميناء في جوزجان

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صدت القوات الأفغانية هجوما شنته حركة طالبان وأستعادت السيطرة على ميناء من قبضة المسلحين، خلال عملية بإقليم جوزجان شمال البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم الأحد.

وذكر فيلق شاهين 209 في بيان أن مسلحي طالبان كانوا يتطلعون لشن هجمات، باستخدام ميناء كيليفيت بمنطقة قرقين بإقليم جوزجان.

وأضاف البيان أن القوات الأفغانية شنت غارات أستباقية، حيث صدت هجوم طالبان واستعادت السيطرة على الميناء.

ولم تعلق حركة طالبان على الهجوم حتى الآن.

وكان الوضع الأمني بإقليم جوزجان قد تدهور خلال الأعوام الأخيرة.

وتنشط الجماعات المسلحة المناهضة للحكومة في بعض من مناطقه وغالبا ما تحاول تنفيذ هجمات ضد الحكومة وقوات الأمن.