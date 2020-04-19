وفيات كورونا في أوروبا تتجاوز رسميا 100 ألف حالة

تخطّى عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" المسجلة في أوروبا (باستثناء روسيا)، 100 ألف حالة، اليوم الأحد، وفقا لإحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، المعتمدة على البيانات الرسمية.

ووفقا لما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن الإحصاءات، فقد رفعت الوفيات اليومية التي أعلنتها وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية في المملكة المتحدة، قبل قليل، عدد الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في أوروبا (باستثناء روسيا) إلى 100 ألف و233 حالة.

وأشارت الصحيفة إلى استمرار اعتلاء إيطاليا قائمة الدول الأوروبية صاحبة أعلى عدد من حالات الوفاة المرتبطة بالوباء، بواقع 23 ألفا و227 حالة، تليها إسبانيا بـ20 ألفا و453 حالة، ثم فرنسا بـ19 ألفا و323 حالة.

وعلى مستوى العالم، بلغ إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس، المسجلة حتى عصر اليوم، 161 ألفا و402 حالة، فيما بلغت الإصابات المؤكدة نحو مليونيّ و348 ألف حالة.