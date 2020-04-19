«فورين بوليسي»: معركة أردوغان مع المعارضة تزيد من حدة أزمة كورونا

- الرئيس التركي يخشي تنامي شعبية عمدة إسطنبول.. وحكومته تعرقل جهود إغاثة المتضررين

رأت مجلة "فورين بوليسي" الأمريكية، أمس السبت، أن معركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع البلديات التى تديرها المعارضة بشأن تقديم الإغاثة خلال وباء كورونا، تعرض الشعب التركي للخطر.

وذكرت المجلة أن وباء الكورونا زاد من تمزق السياسة التركية، مضيفة أن الأزمة قد تؤدي إما إلى تعزيز الانقسام المحلي القومي بين حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي في البلاد، وحزب العدالة والتنمية الحاكم، أو دفع الرأي العام التركي ككل إلى دعم المعارضة، التي ستظهر على أنها الممثل الحقيقي للفقراء في وقت الحاجة.

وقالت "فورين بوليسي" إنه منذ بداية تفشي كورونا في تركيا، رفضت حكومة العدالة والتنمية، التعاون مع البلديات التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، مستدلة على ذلك بالإغلاق المفاجئ الذي أعلن في 10 أبريل الجاري، وأدى إلى فوضى بين المحلات التجارية والشوارع.

وذكرت المجلة أن حزب العدالة والتنمية يسعى إلى الحد من قدرة عمداء حزب الشعب الجمهوري على توزيع المساعدة الاجتماعية على المحتاجين، ولا سيما الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الوباء.

ونقلت "فورين بوليسي" عن بيرك إيسن الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في أنقرة قوله إن أردوغان يخشى أن يتغلب عليه عمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، لذلك لا يريد أن يمنحه أي مساحة أو أي حكم ذاتي في إدارة هذه الأزمة".

وتابع بأن أردوغان لا يريد أن يُنظر إلى إمام أوغلو وغيره من قادة حزب الشعب الجمهوري على أنهم أبطال بعد الوباء، مستطردا: "إذا خرج إمام أوغلو من هذه الأزمة بشكل جيد، مع بعض التراكم في الشعبية، سيكون منافسا هائلاً جداً".

وفي 31 مارس، حظرت الحكومة التركية حملات تبرعات يديرها إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاش لمساعدة الأسر المتضررة من الوباء، واتهمهم أردوغان بإنشاء "دولة داخل الدولة"، كما بدأت وزارة الداخلية تحقيقا في تلك الحملات، وسعيًا لاستعادة الأضواء، أطلق أردوغان بدلاً من ذلك حملة لجمع التبرعات على الصعيد الوطني.

وفي بلدية أنطاليا التي يديرها حزب الشعب الجمهوري، أغلقت وزارة الداخلية أيضًا مطعم حساء ، بعد أن فتح حسابًا لجمع التبرعات للمحتاجين ومن فقدوا أعمالهم خلال هذه الفترة، والذين فاق عددهم المليوني شخص. وكان يتم تشغيل المطعم بتبرعات من المواطنين، الأمر الذي اعتبرته الداخلية مبررًا لإغلاقه.

وأفاد نائب حزب الشعب الجمهوري في أضنة، أيهان باروت أن بلدية المدينة، منعت محاولة حكومية لإغلاق مستشفى ميداني أنشأته البلدية لاستيعاب مرضى "كوفيد - 19".