جامعة حلوان: التدريس عن بعد «أون لاين» سيخلق مفاهيم جديدة بعد أزمة كورونا

قال الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، إن التواصل إلكترونيًا «أون لاين» في التدريس بالجامعات وعقد مؤتمرات بنفس الطريقة؛ سيخلق مفاهيم جديدة في عقد المؤتمرات فيما بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «نجم» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، صباح اليوم الأحد، أن عقد المحاضرات بعد أزمة كورونا بشكل إلكتروني من الممكن أن يخفف الضغط على المرور، إضافة إلى استهلاك الوقت.

وتابع رئيس جامعة حلوان أن عميد المعهد القومي للملكية الفكرية اقترح عليه عقد مؤتمر الملكية والفكرية إلكترونيًا، مشيرًا إلى أنه شدد على عميد المعهد بضرورة أن تكون البنية التحتية والأساسية التكنولوجية جاهزة لعقد المؤتمر.

وأضاف أن مراسم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تمت وكأنه بشكله التقليدي المباشر، لافتًا إلى أن كل المشاركين في المؤتمر كانوا متواجدين «أون لاين».

كانت فعاليات المؤتمر العلمى الثالث للملكية الفكرية الذى ينظمه المعهد القومي للملكية الفكرية بجامعة حلوان، قد انطلقت الخميس الماضي تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية.

وعقد المؤتمر عن بعد بواسطة الفيديو كونفرانس «أون لاين» تحت عنوان «دور وزارة الداخلية فى مكافحة الجرائم المعلوماتية والاعتداء على حقوق الملكية الفكرية في مصر».