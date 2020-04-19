 تقارير: تشيلسي مهتم بضم لاعب فرايبورج - بوابة الشروق
الأحد 19 أبريل 2020 3:28 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تقارير: تشيلسي مهتم بضم لاعب فرايبورج

د ب أ
نشر فى : الأحد 19 أبريل 2020 - 3:25 م | آخر تحديث : الأحد 19 أبريل 2020 - 3:25 م

كشفت تقارير صحفية في بريطانيا أن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم مهتم بضم الألماني الدولي لوكا فالدشميت لاعب نادي فرايبورج الألماني.

وكتبت صحيفة "ذا صن" أن فرانك لامبارد، المدير الفني للنادي الإنجليزي، يرغب في تعزيز خط هجومه ويرى في فالدشميت خيارا محتملا.

يشار إلى أن فالدشميت كان قد انضم إلى منتخب بلاده لأول مرة في الخريف الماضي وخاض حتى الآن ثلاث مباريات دولية.

وكان فالدشميت قد فاز مع منتخب بلاده تحت 21 عاما ببطولة أوروبا في الصيف الماضي، كما فاز هو بلقب أحسن هداف في البطولة حيث أحرز سبعة أهداف في خمس مباريات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك