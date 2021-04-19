وفاة المعارض السوري البارز ميشيل كيلو في فرنسا متأثرا بإصابته بكورونا

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توفي الكاتب والمعارض السوري البارز ميشيل كيلو، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في باريس، حسبما أفاد مصدر في المعارضة السورية في تصريح لـ(د.ب.أ).

وقضى المعارض ميشيل كيلو، وهو من مواليد مدينة اللاذقية السورية، معظم حياته في السجون السورية لمعارضته حزب البعث الحاكم.

وقال أحمد رمضان، وهو صديق مقرب من ميشيل كيلو وشخصية سورية معارضة بارزة: "وفاته خسارة كبيرة.. فهو رجل وطني عظيم كان يؤمن بشدة بالحرية والديمقراطية، وكان يحلم برؤية سورية حرة لجميع السوريين".

ودرس ميشيل كيلو، وهو من مواليد 1940، الصحافة في مصر وألمانيا.

ونشر الكاتب السوري الراحل مقالات رأي حول الصراع السوري في كبريات الصحف العربية واللبنانية.