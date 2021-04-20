اليونيسف: ارتفاع عدد الأطفال المهاجرين في المكسيك تسعة أضعاف خلال 4 أشهر

أعلنت منظمة الامم المتحدة للطفولة (يونيسف) ارتفاع عدد الأطفال المهاجرين في المكسيك بنحو 3 آلاف و 500 طفل خلال الفترة ما بين يناير أبريل، مقارنة ب 380 طفل مهاجر تم تسجيل وصولهم في بداية هذا العام.



وقالت المنظمة الأممية في تقرير صادر اليوم الإثنين نقلته وكالة بلومبرج للأنباء إن المدير الإقليمي لليونيسف لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، جين جوخ، أجرت خمس زيارات إلى المكسيك، ووجدت اكتظاظا في الملاجئ التي تضم أطفالاً مهاجرين. وقد أعربت جوخ عن خشيتها من حدوث مزيد من التدهور للظروف المعيشية هناك.



ويمثل الأطفال ما لا يقل عن 30 في المئة من السكان المهاجرين المقيمين في العديد من تلك الملاجئ المكسيكية، حيث تبين أن نصف هؤلاء الأطفال قد سافروا دون رفقة والديهم.



وقد أصبحت المكسيك دولة منشأ وعبور وعودة للأطفال المهاجرين القادمين في الغالب من هندوراس وجواتيمالا والسلفادور .



وتدعو اليونيسف إلى توسيع مرافق الاستضافة في المكسيك لتلبية احتياجات الأسر التي لديها أطفال وأطفال غير مصحوبين بذويهم.



وتقول جوخ إن "العائلات في أمريكا الوسطى لا تهاجر بل تهرب، حيث يهرب هؤلاء الأطفال وأولياء أمورهم الموجودون الآن في المكسيك من إجرام العصابات والعنف المنزلي والفقر والأعاصير المدمرة وفقدان الوظائف بسبب الوباء في بلدانهم الأصلية".