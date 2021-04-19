نمو الاقتصاد البرازيلي بأكثر من التوقعات قبل ذروة الموجة الثانية من كورونا

أظهر تقرير اقتصادي صادر عن البنك المركزي البرازيلي، اليوم الاثنين، أن تعافي اقتصاد البرازيل اكتسب مزيدا من القوة خلال فبراير الماضي قبل أن تشتد جائحة فيروس كورونا المميت في البرازيل.

وأشار البنك المركزي إلى أن مؤشر النشاط الاقتصادي والذي يقيس بشكل غير مباشر إجمالي الناتج المحلي ارتفع خلال فبراير الماضي بنسبة 7ر1% عن مستواه في يناير الماضي، وهو ما يصل إلى نحو ضعف توقعات المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم وكانت 90ر0%.

في الوقت نفسه واصل المؤشر ارتفاعه للشهر العاشر على التوالي، كما ارتفع المؤشر بنسبة 98ر0% عن مستواه في فبراير من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون تراجعه بنسبة 39ر0% عن العام الماضي.

جاءت قراءة المؤشر الأفضل من التوقعات لتعكس الفترة التي سبقت لجوء الحكومات المحلية في البرزايل إلى فرض قيود على الأنشطة التجارية والحركة للمساعدة في الحد من انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا.

ويأتي ذلك في حين يتوقع المحللون تضرر نمو الاقتصاد البرازيلي بسبب إجراءات الإغلاق التي فرضتها الولايات والمدن الكبرى خلال مارس الماضي.