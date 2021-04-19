الهند وفرنسا تبدآن تدريبات بحرية الأسبوع المقبل بمشاركة إماراتية

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قال مسؤولون في الجيش الهندي إن الهند وفرنسا تبدآن تدريبات "فارونا" البحرية المشتركة يوم 25 أبريل الجاري بمشاركة الإمارات العربية المتحدة، فيما تعد المرة الأولى التي تشارك فيها أبوظبي في هذه التدريبات.

وأضاف مسئولو الجيش الهندي أن السفن الحربية التابعة للبحرية الهندية ستنضم إلى حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" والبحرية الإماراتية للمشاركة في التدريب الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام في منطقة الخليج العربي.

ووفقا لصحيفة "هندوستان تايمز"، فإن التدريبات المشتركة تهدف إلى اختبار المهارات القتالية والحربية بشكل مشترك في منطقة الخليج العربي.

وقال مسؤولو الجيش الهندي إن حاملة الطائرات الوحيدة التابعة للبحرية الهندية "أي إن إس فيكراماديتيا" لن تشارك في هذه التدريبات نظرا لأنها تخضع حاليا لأعمال صيانة.

وأضافوا أن البحرية الهندية ستشارك بمدمرتين أو ثلاث مدمرات بالإضافة إلي الفرقاطات وغواصة هجومية وطائرات الاستطلاع البحري والطائرات الحربية المضادة للغواصات من طراز P-8I فيما تشارك القوات الفرنسية إلى جانب حاملة الطائرات "شارل ديجول" بفرقاطتين وناقلة للتزويد.

جدير بالذكر أن حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديجول" ومجموعتها الضاربة وصلت إلى بحر العرب في منتصف مارس الماضي.