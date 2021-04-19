 متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يعرض سبحتان نفيستان من مقتنيات الملك فاروق - بوابة الشروق
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متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية يعرض سبحتان نفيستان من مقتنيات الملك فاروق

هدى الساعاتي
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:12 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:12 ص

عرض متحف المجوهرات الملكية بالإسكندرية، اليوم الأحد، سبحتان نفيستان من مقتنيات الملك فاروق الأول، إحداهما من الياقوت الأبيض بمئذنة وفاصلان وشرابة من الذهب، والأخرى من خشب الصندل بمئذنة وفاصلان وشرابة من الذهب المرصع بالماس.

وقال المتحف، عبر صفحته الرسمية بفيسبوك، إن المواد التي تستخدم في صناعة السبح الأحجار الكريمة مثل الياقوت والأماتيست والعقيق واللابس لازواي واليسر والمرجان واللؤلؤ والصدف، ومواد أخرى مثل العاج، وخشب أشجار الصندل والزيتون و نواة الثمار، والخزف، كما قد تصنع من المواد البلاستيكية الرخيصة .

وأشار إلى أن السِّبحة الإسلامية تتألف من 99 خرزة وفقا لعدد أسماء الله الحسنى منظومة في خيط ينتهي طرفاه عند الإمام أو المئذنة، ويقسمان السِّبحة إلى ثلاثة أجزاء كل منهم 33 خرزة، ومن المعتاد وجود شرابة نسيجية أو معدنية على رأس السِّبحة.

ولفت إلى أن هناك رأي يقول إن الصين والهند هم أول من استعمل السِّبحة للزينة أو كتعويذة وتميمة لطرد الشياطين والأرواح الشريرة وكانت تصنع من بذور نباتية من نوع خاص.

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