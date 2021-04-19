هشام يكن يعلن ترشحه لانتخابات الزمالك القادمة

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أعلن هشام يكن، لاعب نادي الزمالك السابق، ترشحه لعضوية مجلس إدارة النادي في الانتخابات القادمة.

وقال يكن في تصريحات تلفزيونية لقناة"أون تايم سبورتس": «ساترشح في انتخابات الزمالك القادمة ولدي برنامج واضح وصريح سيخدم النادي».

وأضاف: «قيل إنني لم أنجح في التدريب ولكن هذا غير صحيح، ولكن المشكلة أن ليس لدي وكيل يسوق لي، والعلاقات هي التي تحكم التدريب في مصر".

وعن فصله في اختيار محمد صلاح في معسكر منتخب الشباب .. أجاب: «قمت باختيار محمد صلاح وعمرو جمال في المنتخب، ولم أقل أنني صنعت محمد صلاح أنا من اخترته لينضم لمنتخب مصر».

وأكمل:«صلاح لم يكن سيسافر إلى معسكرات المنتخب في إسبانيا، مصطفى يونس لم يضمه للقائمة ولكني قلت له يجب أن نضمه للمنتخب وانضم بعد ذلك".

وواصل: «أنا ضد عودة باتريس كارتيرون، لانه من باع النادي من البداية بسبب عرض أكبر».

وأتم: "كنت أحلم بتدريب الزمالك، ولكن الآن أحلم بأن أتواجد كعضو مجلس إدارة نادي الزمالك".