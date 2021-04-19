حبس المتهم بقتل صديقيه في المنيا 4 أيام على ذمة التحقيقات

قررت النيابة العامة بمركز العدوة في شمال المنيا، تحت إشراف المستشار أبو الوفا عيسى، المحامي العام لنيابات شمال المنيا، حبس "رضا. ع. ع"، 33 سنة فلاح ومقيم ببندر العدوة، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالتخلص من صديقيه، بالسم والقتل والحرق، بغرض السرقة.

وكان اللواء محمود خليل، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية يفيد بتلقيه إشارة من الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوة بالمنيا، تفيد بمقتل كل من "أبو زيد. ح. م" 47 عامًا فلاح ومقيم بقرية بنى وركات بالعدوة، و"السيد. ع. س"، 45 عامًا فلاح ومقيم بقرية سمسطا ببني سويف"، مع تفحم شخص من المذكورين تفحمًا كاملًا، ولم يتبين معالم للجريمة.

وعلى الفور، أمر اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا بتشكيل فريق بحث جنائي برئاسته ورئاسة اللواء خالد عبد السلام مدير مباحث المديرية، والرائد محمد صلاح رئيس مباحث العدوة، مع قطاع الأمن الوطني والعام؛ للوقوف على تفاصيل الواقعة وإجراءات التحريات الدقيقة وسرعة ضبط مرتكبي الواقعة ومثولهم للعدالة.

وبإجراء التحريات الأمنية السريعة في غضون ساعات، برئاسة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث المركز، ومعاونه الأول الرائد هشام أبو العلا، والنقيب محمد أبو الوفا، والنقيب أحمد الحسيني، والنقيب مؤمن النوايسي، فقد تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «رضا. ع. ع» 33 سنة فلاح ومقيم ببندر العدوة.

وبالفحص والتحريات الأولية تبين أن الجاني تجمعه علاقة صداقة بين المجني عليهما وأنه على علم برغبتهما في شراء ماشية، وبحوزتهما مبالغ مالية فأوهمهما الجاني بالاتفاق مع أحد التجار وإحضار المواشي، واتفق معهما على التقابل في مزرعة المجني عليه الأول وإحضار المال، واشترى الجاني علبة عصير وهو في طريقه، ووضع السم الخاص بقتل الذئاب شديد الخطورة بالعصير، وأعد عتلة حديدية، وفور وصولهما وجلوسهما سحب كوب العصير وأعطاهما منه فتناولاه، وحدث لهم تشنج شديد وفقدان الوعي، وأخذ المبالغ المالية التي بحوزتهما وتقدر بحوالي 50 ألف جنيه والهواتف المحمولة، وسكب بنزين على سيارة المجني عليه الثاني وعلي سيارة الأول عقب ضربهما بالعتلة الحديدية والتأكد من مفارقتهما الحياة وأشعال النيران في جثه المجني عليه لإخفاء معالم الجريمة.

وبتقنين الإجراءات الأمنية، تم إعداد الأكمنة اللازمة لضبط المتهم، وجرى القبض عليه وبمواجته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بالواقعة، وتم عرضه على النيابة العامة، والتي أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين الانتهاء من التحقيق وتحويل الحكم للجنايات.