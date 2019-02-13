 22  سفينة.. إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد - بوابة الشروق
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22  سفينة.. إجمالي الحركة الملاحية بموانئ بورسعيد

محسن عشري
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:38 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:41 م

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج 7 سفن، ومتواجد على الأرصفة 3 سفن، ومن المنتظر دخول سفينة.

وبحسب بيان إعلامي، سجل ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة حاويات ومغادرة سفينة ومتواجد على الأرصفة سفينة حاويات وسفينتين  بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين  بضائع عامة.

وأكدت موانئ بورسعيد، أنه يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ؛ لتسهيل كل الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ.

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