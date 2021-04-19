‏الإرياني: عمليات تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال جرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، إن ما تقوم به مليشيا الحوثي من غسل لعقول الآلاف من الأطفال بعمر الزهور بالأفكار الإرهابية وتجنيدهم في صفوفها والزج بهم في مختلف جبهات القتال، هي جرائم إبادة جماعية لم يسبق لها مثيل بحق الطفولة.

وأوضح الإرياني - في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" اليوم الاثنين - أن التقديرات التي نشرتها منظمات متخصصة تشير لقيام مليشيا الحوثي الإرهابية بتجنيد عشرات الآلاف من الأطفال منذ انقلابها على الدولة، اقتادتهم بالترغيب والترهيب من منازلهم ومن صفوف الدراسة من مختلف مناطق سيطرتها، وزجت بهم في محارق الموت فانتهوا بين قتيل وآسير ومصابين بإعاقات دائمة.

وحذر من مضاعفة مليشيا الحوثي الإرهابية وتيرة عمليات التجنيد للأطفال بالمناطق الخاضعة لسيطرتها بعد تصعيدها الأخير والمتواصل في مختلف جبهات محافظة مارب، وما تعرضت له المليشيا من خسائر قاسية وقرب نفاذ مخزونها البشري بعد زجها بالآلاف من عناصرها في هجمات انتحارية.

ودعا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي لليمن ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل إلى اتخاذ مواقف مسئولة إزاء جرائم الإبادة التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية بحق الطفولة في اليمن، والضغط على المليشيا للوقف الفوري لعمليات تجنيدهم واستخدامهم في أعمال قتالية.