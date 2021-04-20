منظمة الصحة العالمية: تسجيل عدد قياسي من حالات كوفيد-19 خلال أسبوع

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين، أنه تم الإبلاغ في جميع أنحاء العالم عن أكبر عدد من حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19 ) على الإطلاق في خلال فترة أسبوع واحد.



وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه تم تسجيل 2ر5 مليون حالة إصابة جديدة، وهي الزيادة الأسبوعية الثامنة على التوالي.



وأضاف أن عدد الوفيات المبلغ عنها ارتفع أيضا بشكل مطرد على مدى خمسة أسابيع متتالية .



وقال جيبريسوس إن الأمر :"استغرق تسعة أشهر للوصول إلى مليون حالة وفاة، وأربعة أشهر لتصل إلى مليوني شخص، وثلاثة أشهر لتصل إلى 3 ملايين".



وأشار إلى أن ما يثير القلق بشكل خاص هو ارتفاع عدد الحالات ودخول المستشفيات بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و59 عاما.



وقال جيبريسوس إن الزيادة قد تعزى إلى السلالات المتحورة الأكثر انتشارا من حيث العدوى وحقيقة أن هناك المزيد من الاختلاط الاجتماعي بين هذه الفئة العمرية.



وقال "لدينا الأدوات اللازمة للسيطرة على هذا الجائحة في غضون أشهر، إذا طبقناها باستمرار وبالتساوي ".