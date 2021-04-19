مصادر: تخفيض سرعات القطارات في جميع المحافظات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

كشفت مصادر بالسكك الحديد أن وزارة النقل، أصدرت تعليمات مشددة لجميع سائقي القطارات بتخفيض سرعات القطارات إلى النصف بشرط أن لا تتعدى الـ60 كم في الساعة بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو.



وأضافت المصادر، أن ارتفاع درجات الحرارة يتسبب في تمدد القضبان الحديد وهو ما يتسبب في "تركات" في الملفات الأرضية للسكك ما يجعلها تعطي إشارات حمراء لقطارات يمنعها من السير.



وأضافت المصادر أن السكك الحديد تتغلب على تلك المشكلة بوضع أجزاء خشبية بطرق هندسية داخل القضبان يمنعها من إعطاء اشارات للسينافور وتعطل القطارات علاوك على تخفيض السرعات بما لا يتحاوز الـ60 كم في الساعة لحين انخفاض درجات الحرارة.