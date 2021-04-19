13 بلدة يقطنها السكان الأصليين في المكسيك ترفض تلقي لقاح كوفيد -19

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي اليومي إن 13 بلدة يقطنها السكان الأصليين رفضت إعطاء سكانها اللقاح المضاد لكوفيد -19.



وأفاد مسؤولو الصحة بأن معظم هذه البلدات توجد في ولايتي أواكساكا وتشياباس الجنوبيتين.



وتعتمد معارضة الناس في تلك البلدات لتلقي اللقاحات على معتقداتهم الثقافية والدينية ، إلى جانب مخاوف من الآثار الجانبية المحتملة.



وفي مجتمعات السكان الأصليين، غالبا ما يتم اتخاذ القرارات في مجالس وتسري على جميع الأعضاء. ويوجد حوالي 2500 بلدة من هذه البلدات في المكسيك.



وقال لوبيز أوبرادور أيضا إنه سيتم تطعيمه علنًا غدا الثلاثاء من أجل تهدئة المخاوف بشأن اللقاح بين المواطنين.