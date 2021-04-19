اتهام وزيرة التجارة التركية بمحاباة زوجها

تواجه وزيرة التجارة في حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اتهامات بمحاباة شركة مملوكة لزوجها في مناقصات حكومية.



وذكرت قناة "أودا" التلفزيونية التركية أمس تقريرا، ذكرت فيه أن وزارة التجارة التركية اشترت مطهرات بقيمة 9 ملايين ليرة (929 ألف دولار) من شركتين مملوكتين لوزيرة التجارة روسار بيكان.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن علي أوزتونج عضو البرلمان التركي عن حزب الشعب الجمهوري المعارض وضع هذه القضية على جدول أعمال البرلمان وطرح سؤالا رسميا على وزيرة التجارة عما إذا كانت هذه التعاقدات تتفق مع القواعد المنظمة للتعاقدات الحكومية وما إذا كانت قد أصدرت أوامرها بالشراء المباشر من الشركتين.



وبحسب بلومبرج فقد رفض مكتب وزيرة التجارة التعليق على الأمر.