أمريكا: توقعات باستئناف استخدام لقاح جونسون آند جونسون المضاد لكورونا

رجح كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة أنتوني فاوتشي ،تحرك واشنطن لاستئناف توفير لقاح "جونسون آند جونسون" المضاد لفيروس كورونا الأسبوع المقبل.

وقال فاوتشي في تصريح - أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني- اليوم الاثنين، أتوقع اتخاذ القرار عندما يجتمع مستشارو مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الجمعة المقبلة لمناقشة التوقف المؤقت للقاح جونسون، المكون من جرعة واحدة".

وأضاف: "سأكون مندهشا للغاية إذا لم يكن لدينا استئناف للقاح بشكل ما بحلول يوم الجمعة.. لا أتوقع حقا أنهم سيرغبون في تمديد التعليق لفترة أطول قليلا".

وأعرب عن اعتقاده بأن "المنظمين الفيدراليين يمكنهم إعادة استخدام اللقاح مع قيود قائمة على العمر أو الجنس أو مع تحذير شامل، بحيث تتم إدارته بطريقة مختلفة قليلا عما كان عليه قبل التوقف".

وكانت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية قد أوصت بتعليق استخدام لقاح جونسون آند جونسون في إطار "الحرص الزائد" في انتظار التأكد من نتائج دراسة احتمال تسبب هذا اللقاح في تجلط للدم.

وقالت هذه الهيئة الصحية النافذة في الولايات المتحدة بأن 6 حالات أحصيت إلى حد الآن، لتجلّطات في الدم لدى مرضى تلقوا اللقاح، وتلقى 6.8 مليون شخص في الولايات المتحدة جرعة من لقاح جونسون آند جونسون إلى حدود الاثنين، كما أعلنت شركة جونسون آند جونسون تأجيل إطلاق اللقاح في أوروبا بعد القرار الأمريكي.