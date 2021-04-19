البنك المركزي الصيني يدرس القواعد التنظيمية لعملة البيتكوين

أعلن بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أنه يدرس القواعد التنظيمية لعملة البيتكوين (عملة رقمية) والعملات المستقرة.

وقال نائب محافظ البنك المركزي الصيني "لي بو" –في تصريحات خلال مشاركته في منتدى فرعي للمؤتمر السنوي لمنتدى بوآو الآسيوي بمقاطعة هاينان بجنوبي الصين الذي افتتح أمس ويستمر حتى بعد غد الأربعاء- "إنه إذا كان أي نوع من العملات المستقرة سيصبح أداة مستخدمة على نطاق واسع للدفع في المستقبل، فيجب أن تخضع لرقابة صارمة مثل المؤسسات المالية كالبنوك أو أشباه البنوك".

وأضاف "بو" أنه يجب اتخاذ تدابير حتى لا تسبب المضاربة على الأصول المشفرة مخاطر مالية كبيرة، مشيرا إلى أن هذه الأصول هي خيارات استثمارية وليست عملات في حد ذاتها.

وتابع أنه إذا كان للأصول المشفرة أن تلعب دورا، فسيتم استخدامها كأدوات استثمار أو استثمارات بديلة، حيث إن العديد من البلدان بما في ذلك الصين، تدرس البيئة التنظيمية لها، مؤكدا أنه "لا يوجد جدول زمني لطرح اليوان الرقمي على مستوى البلاد".

ولفت "بو" إلى أن "تدويل الرنمينبي (العملة الرسمية الصينية) هو عملية طبيعية لا تهدف إلى استبدال الدولار الأمريكي أو أي عملة أخرى، ولكن السماح للسوق باتخاذ الخيارات".