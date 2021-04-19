الاتحاد الأوروبي يدعو إلى تحقيق إثيوبي - أممي مشترك حول الانتهاكات في إقليم تيجراي



دعا الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق إثيوبي - أممي مشترك حول الانتهاكات في إقليم تيجراي، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.



وتعاني ولاية تيجراي الإثيوبية من أزمة وكارثة إنسانية كبرى بعد العملية العسكرية التي شنها الجيش الإثيوبي في الرابع من نوفمبر الماضي، بزعم الرد على هجوم شنته جبهة تحرير تيجراي ضد القيادة الشمالية الموجود في الإقليم المتاخم للحدود السودانية.



وأسفر الأمر عن نزوح أكثر من 75 ألف إثيوبي إلى ولاية القضارف السودانية، وأشارت أحزاب إثيوبية معارضة إلى أن أكثر من 50 ألف شخص قتلوا في النزاع، وفقا لتقرير نشرته وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية الشهر الماضي.



وعلى الرغم من مرور حوالي خمسة أشهر على انتهاء الحرب في إقليم تيجراي إلا أن الأزمة الإنسانية مستمرة إلى الآن.