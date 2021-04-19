 شؤون الحرمين السعودية تطلق منصة تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان - بوابة الشروق
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شؤون الحرمين السعودية تطلق منصة تضم جميع ما يحتاجه المسلم في رمضان

علم السعودية
علم السعودية
الرياض (د ب أ)
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 11:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 11:29 ص

أطلقت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في إدارة التوجيه والإرشاد الرقمي بالسعودية،منصة تفاعلية لعموم المستفيدين والقاصدين تضم جميع ما يحتاجه المسلم في موسم رمضان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم الاثنين، أن المنصة، التي أطلقت أمس، تضم العديد من الموضوعات منها إمساكية رمضان، وأحاديث وفضائل وأحكام، ودروس المسجد الحرام، ومصحف كامل، ومسائل العمرة، وجدول صلاة التراويح، ومصحف الحرم المكي، وإجابة السائلين والبرنامج العلمي الدائم، وتطبيق مصحف الحرمين.

وأشارت الوكالة إلى أن المنصة جمعت فيها كل الإنتاج الذي يحتاجه المستفيد في رمضان

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