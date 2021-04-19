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معلول يبدأ الجري حول الملعب

عمرو فهمي
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 11:07 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 11:07 م

بدأ علي معلول، الظهير الأيسر للأهلي، الجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ضمن برنامجه التأهيلي داخل ملعب التتش، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.

ويقوم معلول بتنفيذ برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وأدى الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة سموحة المقرر لها مساء الأربعاء المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وركز الجهاز الفني على الجانب البدني للمجموعة التي لم تشارك في مباراة الزمالك أمس، التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.


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