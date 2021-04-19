وزيرة الداخلية البريطانية تتخذ خطوات لحظر جماعة أمريكية تدعو إلى العنصرية

اتخذت وزيرة الداخلية البريطانية، بيري باتيل، خطوات لحظر جماعة أمريكية تدعو إلى تفوق العرق الابيض، حيث طلبت من البرلمان حظر شبكة النازيين الجدد الإرهابية "أتوموافن"، مما يعني أنه سيتم تجريم الانضمام لتلك الجماعة أو الدعوة إلى دعمها في بريطانيا.

ومن المقرر أن يواجه الأشخاص الذين سوف تثبت إدانتهم بتهمة الانضمام إلى الجماعة أو دعوة الآخرين للقيام بذلك، عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 أعوام.

وسيجري حاليا مناقشة طلب الحظر، الذي تم تقديمه للبرلمان البريطاني اليوم الاثنين، وهو قيد الموافقة حاليا وسوف يتم تطبيقه في وقت لاحق من الأسبوع الجاري.

ويشار إلى أن شبكة "أتوموافن"، التي تم تأسيسها في الولايات المتحدة وتحمل اسما ألمانيا بعض الشيء يعني "الأسلحة النووية"، هي جماعة عنصرية بيضاء تشجع على وتحتفي باستخدام العنف من أجل قيام دولة فاشية عرقية للبيض، من خلال " حرب عرقية".

وقالت باتيل اليوم الاثنين إن "الجماعات الحقيرة والعنصرية المتعصبة للبيض مثل تلك الجماعات، موجودة لنشر الكراهية وزرع الانقسام والدعوة إلى استخدام العنف لتعزيز أيديولوجياتهم المريضة."

ويأتي قرار حظر الجماعة بعد اجتماع لجنة من خبراء الاستخبارات البريطانية لمناقشة أي الجماعات التي يجب حظرها.