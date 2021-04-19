 علماء أمريكيون: الرضاعة الطبيعية تساعد على تحسين القدرة العقلية للطفل - بوابة الشروق
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علماء أمريكيون: الرضاعة الطبيعية تساعد على تحسين القدرة العقلية للطفل


نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 10:28 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 10:28 ص

توصل علماء أمريكيون إلى استنتاج بأن الرضاعة الطبيعية الطويلة المدى تساعد على تحسين القدرة العقلية للطفل، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

في الولايات المتحدة، أجريت دراسة شاركت فيها 772 امرأة. من بين هؤلاء، 80% يرضعن أطفالهن من الثدي لمدة 4 أشهر إلى سنة. كان مستوى الذكاء عند الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أعلى. وجد العلماء أن كل شهر إضافي على حليب الأم يزيد من أدائهم العقلي، حسب وكالة الأنباء الفيدرالية الروسية.

توصي منظمة الصحة العالمية (WHO) بإرضاع الأطفال من الثدي لمدة 6 أشهر على الأقل. يحتوي حليب الثدي على العناصر النزرة الضرورية لنمو الطفل بشكل كامل.


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