 شقيقه لـ«الشروق»: محمد شريف توقع قبل القمة إنه سيسجل في الزمالك - بوابة الشروق
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شقيقه لـ«الشروق»: محمد شريف توقع قبل القمة إنه سيسجل في الزمالك

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:29 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 12:39 ص

كشف سيد شريف شقيق محمد شريف مهاجم الأهلي عن حديثه مع أخيه قبل مواجهة القمة الـ121 والتي حسمها الأهلي لصالحه على حساب الزمالك (2 - 1).

وسجل محمد شريف ثنائية في مرمى الزمالك قاد بها فريقه للفوز (2 – 1)، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.

وقال سيد شريف لـ"الشروق"، عقب قمة الأهلي والزمالك:«كنت أتحدث أمس مع أخي، وأخبرني بإنه سيسجل هدفا في مرمى الزمالك، والحمدلله سجل ثنائية ولعب مباراة رائعة».

وأضاف:«شريف كان يتوقع إنه سوف يبدأ المباراة أساسيا وإنه سيسجل في الزمالك وكان له ما أراد الحمدلله».

وأتم:«ربنا بيكرمه بالأفضل طالما هو يتعب وييذل قصارى جهده».

ورفع الأهلي رصيده للنقطة 30 من 12 مباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض 15 مواجهة.


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