شقيقه لـ«الشروق»: محمد شريف توقع قبل القمة إنه سيسجل في الزمالك

كشف سيد شريف شقيق محمد شريف مهاجم الأهلي عن حديثه مع أخيه قبل مواجهة القمة الـ121 والتي حسمها الأهلي لصالحه على حساب الزمالك (2 - 1).
وسجل محمد شريف ثنائية في مرمى الزمالك قاد بها فريقه للفوز (2 – 1)، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع لمسابقة الدوري.
وقال سيد شريف لـ"الشروق"، عقب قمة الأهلي والزمالك:«كنت أتحدث أمس مع أخي، وأخبرني بإنه سيسجل هدفا في مرمى الزمالك، والحمدلله سجل ثنائية ولعب مباراة رائعة».
وأضاف:«شريف كان يتوقع إنه سوف يبدأ المباراة أساسيا وإنه سيسجل في الزمالك وكان له ما أراد الحمدلله».
وأتم:«ربنا بيكرمه بالأفضل طالما هو يتعب وييذل قصارى جهده».
ورفع الأهلي رصيده للنقطة 30 من 12 مباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري، وبفارق 3 نقاط عن الزمالك المتصدر والذي خاض 15 مواجهة.