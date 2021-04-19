 المحكمة العليا تعتزم فرض قيود على طلبات الإقامة الدائمة في أمريكا - بوابة الشروق
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المحكمة العليا تعتزم فرض قيود على طلبات الإقامة الدائمة في أمريكا

المحكمة العليا الأمريكية
المحكمة العليا الأمريكية
واشنطن - د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 9:58 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 10:00 م

أشارت المحكمة العليا الأمريكية إلى أنها على وشك منع تلقي طلبات الحصول على الإقامة الدائمة (جرين كارد) من آلاف المهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة بموجب برنامج يمنحهم وضعًا قانونيًا مؤقتًا لأن بلدانهم الأصلية تعاني من الأزمات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن قضاة المحكمة العليا أشاروا خلال جلسة استماع عبر الهاتف إلى أنهم يرون أن قانون الهجرة الاتحادي الأمريكي يمنع تلقي طلبات الحصول على "جرين كارد" من الأشخاص الذين دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية ثم حصلوا فيما بعد على "وضع الحماية المؤقتة" للإقامة في الولايات المتحدة نظرا للاضطرابات في بلدانهم الأصلية.

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