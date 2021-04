تستهدف وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، إطلاق المروحية "إنغينيويتي" فوق كوكب المريخ، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وتعد تلك أول رحلة لمروحية، تعمل بالطاقة ويتم التحكم فيها عن بعد، إلى كوكب آخر غير الأرض.

ومن المقرر أن تقلع المروحية في حوالي الساعة "3:30" صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة اليوم الاثنين.

وكانت الرحلة من المقرر أن تطلق في البداية في 11 أبريل، ولكن تم إعادة جدولة موعدها بعد ظهور خلل أجبر المهندسين على عمل المزيد من الفحوصات قبل معاودة إطلاق الرحلة وحل مشكلة في تسلسل الأوامر.

ووصلت المروحية إلى فوهة جيزيرو على المريخ في 18 فبراير، وهي متصلة ببطن المسبار ببرسيفيرينس التابع لوكالة ناسا.

والمروحية هي بيان عملي للتكنولوجيا في مهمة تحليق من المخطط أن لا تتجاوز 30 يوما على كوكب المريخ.

وسيوفر المسبار المذكور أعلاه الدعم أثناء عمليات التحليق والتقاط الصور وجمع البيانات البيئية، واستضافة المحطة الأساسية التي تمكن المروحية من التواصل مع مراقبي المهمة على الأرض.

