عبد الحفيظ: قرار إيقاف كهربا مثل «الرصاصة»

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تحدث سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي عن العقوبة الأخيرة ضد محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق، بإيقافه شهرا وتغريمه 200 ألف جنيه.

قال عبد الحفيظ "القرار بمثابة رصاصة، ورسالة للاعبين أننا نرفع شعار الجماعية ويبقى عامل التوفيق، والسعي وراء أسبابه".

وأضاف عبر إذاعة أون سبورت "أي قرار للمصلحة العامة، موقف كهربا كان داخل الغرفة وكان يمكن تجميله أو لا يظهر من الأساس".

وأشار "كهربا التزم طوال فترة العقوبة، وأدى تدريبات بدنية لتجهيزه، وإلا لما قرر موسيماني إشراكه في مباراة الزمالك".

وأتم سيد عبد الحفيظ تصريحاته في هذا الشأن "من الممكن خسارة عنصر فني في وقت ما، ولكن على المستوى البعيد يكون المكسب كبيرا للفريق".