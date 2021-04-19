جامع: الرئيس السيسى يصدق على حركة ترقيات التمثيل التجارى

الترقيات تشمل 11 وزير مفوض تجارى و2 سكرتير أول تجاري

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، صدّق على حركة ترقيات التمثيل التجارى والتى شملت تعيين عدد من المستشارين التجاريين فى وظيفة وزير مفوض تجارى، وهم كل من الدكتورة منى وهبة وتامر كريم وخالد النمر ونسرين وحيش، والدكتور محمد عبد الجواد ومصطفى شيخون وعلاء البيلي وعصام بريقع ومها زكريا وعلي باشا وإيمان حسين.

كما شملت الترقيات تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجارى فى وظيفة سكرتير أول تجاري وهم كل من مها جلال الدين وعمرو مكرم الطنطاوي.

وقالت الوزيرة إن اعتماد رئيس الجمهورية لحركة الترقيات يعد تكليف يلقى مزيد من المسؤولية على عاتق أعضاء التمثيل التجاري، لبذل مزيد من الجهود للمساهمة في تنمية الاقتصاد المصري وتعزيز علاقته مع كل دول العالم، لاسيما في ظل الدور المحورى الذى يلعبه التمثيل التجارى باعتباره الذراع التجارى للدبلوماسية المصرية، وأحد الركائز الاساسية فى تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمى والدولى لتنمية الصادرات للأسواق الخارجية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار فى السوق المصرى.