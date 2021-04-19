رياح خفيفة وارتفاع في درجات الحرارة بالوادي الجديد

تشهد محافظة الوادى الجديد، لليوم الثانى على التوالى، عدم استقرار فى الطقس، فى ظل وجود رياح ترابية خفيفة، وظهور سحب كثيفة وارتفاع فى درجات الحرارة والرطوبة، الأمر الذى ينذر بسقوط أمطار خلال الساعات المقبلة.

وتنفذ الأجهزة الأمنية عدة أكمنة بالطرق السريعة، وإسداء النصح للسائقين بضرورة توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق السريعة وتخفيف حركة الانتقال قدر المستطاع، لحين استقرار الأحوال الجوية.

وتواصل غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة المتابعة المستمرة والتواصل مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز، وذلك لضمان السيطرة والتحرك الفورى في حال وقوع حوادث أو كوارث جراء عدم استقرار الطقس، بجانب المتابعة المستمرة خلال شهر رمضان المعظم.

وتواصل المستشفيات العلاجية والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف رفع حالة الطوارئ؛ تحسبا لوقوع حوادث مرورية أو غيرها من الكوارث نتيجة الطقس غير المستقر، فى ظل أن توقعات الطقس أشارت إلى نشاط الرياح بأقصى غرب البلاد وبعضها مثير للرمال والأتربة، ووجود فرص لسقوط الأمطار على العديد من المناطق.