انطلاق فعاليات الحوار الإفريقي حول كورونا والوصول العادل للقاحات

انطلقت فعاليات الحوار الافتراضي القاري الإفريقي حول استجابة إفريقيا لوباء فيروس كورونا المستجد والوصول العادل إلى اللقاحات المعتمدة، اليوم الاثنين، بمشاركة المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وعدة مؤسسات تابعة للاتحاد.

وأوضح الاتحاد الإفريقي، في بيان اليوم بأديس أبابا، أن قائمة المشاركين تضم أولوسيجون أوباسانجو الرئيس السابق لجمهورية نيجيريا الاتحادية، ومونيك نسانزاباجانوا نائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وسارة أنيانج مفوضة التعليم والعلوم والتكنولوجيا والابتكار في مفوضية الاتحاد الإفريقي، وبنديكت أوراما رئيس مجلس أمناء "أفريكسيم بنك" ورئيس مجلس أمناء صندوق الاستجابة لكورونا، وجون نكينجاسونج مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

ويجمع الحوار، الذي يستمر اليوم وغدا، العلماء والباحثين والأكاديميين والقادة الدينيين والسياسيين والمجتمع المدني والشباب؛ لإلقاء الضوء على كيفية تعزيز استجابة إفريقيا لوباء كورونا، وتقديم توصيات فعالة حول دور الاتحاد الإفريقي ومؤسساته في تسهيل الوصول العادل إلى اللقاحات والتطعيم في إفريقيا الآن وفي المستقبل، كما يقدم مقترحات وسياسات صالحة قابلة للتنفيذ لتمكين الشباب الإفريقي في حقبة ما بعد كورونا.