الحكومة الألمانية تحث على تعزيز التدابير المضادة لاحتواء الموجة الثالثة لكورونا



حثت الحكومة الألمانية على تعزيز التدابير المضادة الرامية إلى احتواء الموجة الثالثة لوباء كورونا.



وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، أولريكه ديمر، اليوم الاثنين إن "الموجة الثالثة أحكمت قبضتها على ألمانيا"، ورأت أن النداءات الصادرة من العلماء يجب أن تهز كل شخص في الوقت الراهن.



وحذرت ديمر من أنه بدون اتخاذ تدابير مضادة ملحوظة من أجل كسر الموجة الثالثة، فإن النظام الصحي سيستنفد قدرته على التحمل.



يشار إلى أن معدل الإصابات الجديدة لكل مئة ألف نسمة في سبعة أيام ارتفع في ألمانيا إلى 3ر165 وفقا لما أعلنه معهد روبرت كوخ اليوم.



وذكرت ديمر أن هذه القيمة كانت تقل عن 100 قبل أربعة أسابيع، ورفضت التعليق على التعديلات المزمع إدخالها على قانون الحماية من العدوى لتطبيق قاعدة موحدة على المستوى الاتحادي تتعلق بما يُعْرَف بمكابح الطوارئ مشيرة إلى المشاورات الجارية بخصوص هذا الموضوع داخل البرلمان.



يذكر أن الكتل البرلمانية للتحالف المسيحي وللحزب الاشتراكي الديمقراطي تسعى إلى إجراء تعديلات في عدة مواقع في المسودة التي أقرها مجلس الوزراء، ومن ذلك تعديل مواعيد حظر التجول الليلي ليبدأ من العاشرة مساء (بدلا من التاسعة) حتى الساعة الخامسة صباحا مع الإبقاء على السماح بالتريض والتنزه حتى منتصف الليل.



ومن المنتظر أن تتمكن العيادات مستقبلا من استخدام عقار جديد لكورونا، وكانت الحكومة الاتحادية قد اشترت 200 ألف جرعة مما يعرف بالأجسام المضادة أحادية النسيلة، وسيتم استخدام هذه العقاقير في المستشفيات الخاصة أيضا، وذكرت وزارة الصحة أن هذا الدواء يمكنه في مرحلة مبكرة منع حدوث مثل هذه المسارات الخطيرة للمرض لكنها اشترطت ألا يتم تناوله إلا بقرار من الطبيب وقالت إنه "ليس دواء سحريا".