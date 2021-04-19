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وزير الصحة البريطاني يؤكد التخطيط لإعطاء جرعات تنشيطية للقاحات المضادة لكورونا

وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
وزير الصحة البريطاني مات هانكوك
لندن - د ب أ
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 10:12 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 10:12 م

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم الإثنين، إن البريطانيين سيحصلون على جرعات تنشيطية لتحسين فعالية لقاحاتهم المضادة لفيروس كورونا.

وأضاف هانكوك في إفادة للمشرعين بشأن التعامل مع الوباء، أن الحكومة "تكثف الخطط" للحصول على جرعة إضافية للتأكد من استمرار اللقاحات في مواكبة تحور الفيروس.

وتابع أن "الخطر الأكبر على تقدمنا هنا في المملكة المتحدة هو سلالة جديدة لا يعمل اللقاح ضدها بشكل جيد".

وقال "نعلم من استجابتنا للفيروسات الأخرى مثل الإنفلونزا أننا بحاجة إلى لقاحات محدثة لمعالجة الفيروسات المتحورة، لذلك بينما نكمل برنامج الجرعتين الأولى والثانية، نكثف خططنا للحصول على جرعة تنشيطية".

وأضاف هانكوك أن الحكومة البريطانية اشترت بالفعل ما يكفي من اللقاحات لبدء طرح الجرعات التنشيطية في وقت لاحق من العام الجاري.

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