تايلاند تسجل 1394 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الاجمالي إلى 43 ألفا و742 حالة

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 1394 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، لتبلغ حصيلة الإصابات 43 ألفا و742 حالة.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الإثنين- أن البلاد سجلت ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 104 وفيات.

وكان تاويسلين ويتسانيوتين المتحدث باسم مركز مكافحة فيروس كورونا، قد حذر من أن الوضع لا يزال خطيرا، وربما يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتمكن السلطات من إبقاء الوضع تحت السيطرة.