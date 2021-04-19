رجل أعمال مالطي يسقط 19 دعوى تشهير ضد الصحفية المالطية كاروانا جاليزيا

أفادت وسائل الإعلام المحلية في مالطا اليوم الاثنين، بأن قطب الأعمال المالطي سيلفيو ديبونو أسقط 19 دعوى تشهير منفصلة رفعها ضد الصحفية الاستقصائية دافني كاروانا جاليزيا.

وكان ديبونو قد رفع القضايا الـ 19 في مارس 2017 بعد أن كتبت جاليزيا سلسلة من التدوينات زعمت فيها وقوع فساد في صفقة تمنح ديبونو مساحة كبيرة من الأراضي العامة لتحويلها إلى فندق هارد روك وبرجين من الشقق.

وُقتلت جاليزيا بعد سبعة أشهر في عملية اغتيال مستهدفة، لكن ديبونو لم يسقط القضايا بعد وفاتها.

وبدلا من ذلك، ظلت القضايا منظورة أمام المحاكم المالطية، حيث تابعها زوج كاروانا جاليزيا وأبناؤها نيابة عنها.

وتراجعت مالطا 37 مركزا في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة مراسلون بلا حدود في السنوات التالية، وكان مجلس أوروبا ومنظمات حرية الصحافة يستشهدون بانتظام بقضايا التشهير الـ 19 التي رفعها ديبونو كأمثلة على التهديدات التي تتعرض لها حرية الإعلام في البلاد.

وقال ديبونو فى تشرين ثان/نوفمبر الماضي إنه مستعد للتوصل إلى " حل وسط " لإنهاء المواجهة ، وأضاف " إنني لست رجلا انتقاميا " .

وفي وقت لاحق، أجرى رجل الأعمال وعائلة كاروانا جاليزيا محادثات لإنهاء حالة الجمود القانوني، حيث أعلنت صحيفة تايمز أوف مالطا اليوم الاثنين أن الجانبين توصلا إلى اتفاق.

وبموجب شروط الاتفاق، أسقط ديبونو جميع الدعاوى القضائية الـ 19 بينما وافقت أسرة جاليزيا على سحب جميع الدعاوى المقدمة ضد ديبونو.

ولا يزال مقتل كاروانا جاليزيا يلقي بظلاله الطويلة على مالطا، فيما اعترف رجل بوضع وتفجير القنبلة التي قتلتها، قائلا إنه فعل ذلك مع اثنين آخرين ينفيان تهم القتل.

ويزعم أن رجل أعمال مليونيرا آخر هو يورجن فينيش، دفع له ثمن تنفيذ جريمة القتل، في حين دفع فينيش ببراءته من ذلك الاتهام.