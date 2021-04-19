الرئيس الأوكراني يدعو لإنشاء مختبر لتطوير اللقاحات

دعا الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إلى إنشاء مختبر حديث لتطوير اللقاحات والأدوية في أقرب وقت ممكن.



وأضاف زيلينسكي، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه يريد أن يجمع أفضل الخبراء ويوفر لهم ظروف عمل على مستوى المتخصصين الغربيين، موضحًا أن أوكرانيا لا تحتاج هذا المختبر خلال فترة جائحة فيروس كورونا وحسب، فبوجه عام قد يصبح هذا حلًا للتحديات المستقبلية.



وبحسب يوكرينفورم، تم توفير مبلغ قدره 100 مليون هريفنا أوكرانية من ميزانية الدولة لهذا العام لتأسيس هذا المختبر.