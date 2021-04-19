الري: القدرة الحالية لتصريف المياه من سد النهضة لا تتجاوز 3 مليارات م3 شهريا

أكدت وزارة الموارد المائية والري أن تنفيذ عملية الملء الثاني لسد النهضة هذا العام، واحتجاز كميات كبيرة من المياه؛ طبقا لما أعلنته إثيوبيا، سيؤثر بدرجة كبيرة على نظام النهر.



وأوضحت الري، في بيان مساء اليوم، أن المتحكم الوحيد في كميات المياه المنصرفة من السد، في أثناء عملية الملء، سيكون المخارج المنخفضة (وعددها فتحتين)، وسيكون الوضع أكثر تعقيدا بدءا من موسم الفيضان (شهر يوليو القادم)؛ لأن الفتحات ستطلق تصرف أقل من المعتاد استقباله في شهري يوليو وأغسطس.



وأشار البيان إلى أن القدرة الحالية للتصرف لا تتعدى 50 مليون متر مكعب يوميا لكلا الفتحتين، وهي كمية لا تفي باحتياجات دولتي المصب ولا تكافئ متوسط تصرفات النيل الأزرق.



وأوضحت أن الحد الأقصى لتصرفات المخارج المنخفضة تقدر بـ3 مليار متر مكعب شهريا بفرضية الوصول لمنسوب 595 مترا، وهو ما يعني معاناة دولتي المصب السودان ومصر، في حال ورود فيضان متوسط، والوضع سيزداد سوءا في حال ورود فيضان منخفض، الأمر الذي يؤكد حتمية وجود اتفاق قانوني ملزم يشمل آلية تنسيق واضحة.



ونوه البيان إلى أن مصر سبق لها المطالبة في عامي 2012 و2015 بضرورة زيادة تلك الفتحات لاستيفاء احتياجات دولتي المصب، وعرضت تمويل التكلفة الزائدة، ولإعطاء مرونة أكبر خلال عمليات الملء والتشغيل والتعامل مع مختلف حالات الفيضان والجفاف، وادعت إثيوبيا أن تلك الفتحات كافية وكذلك يمكن تشغيلها بصفة مستمرة حال انقطاع الكهرباء.



ويبلغ متوسط إيراد نهر النيل الأزرق (الرافد الرئيسي لنهر النيل) 50 مليار متر مكعب.