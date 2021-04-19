 وزير الرياضة الإيطالي يطالب بالتوصل لاتفاق قبل إقامة دوري السوبر - بوابة الشروق
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وزير الرياضة الإيطالي يطالب بالتوصل لاتفاق قبل إقامة دوري السوبر

الشروق
نشر في: الإثنين 19 أبريل 2021 - 4:20 م | آخر تحديث: الإثنين 19 أبريل 2021 - 4:20 م

قال وزير الرياضة الإسباني خوسيه مانويل رودريجيز أوريبيس، اليوم الإثنين إن أي تغييرات في بطولات كرة القدم، يجب أن تتم عن طريق الاتفاق بين الأطراف ذات الصلة.

وجاءت تصريحات المسؤول الإسباني بعد إعلان 12 من أبرز أندية كرة القدم الأوروبية أمس الأحد، إطلاق دوري سوبر أوروبي جديد ينافس دوري أبطال أوروبا.

وأشار الوزير إلى أنه سيتحدث إلى أصحاب المشروع الجديد وإلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) قبل اتخاذ موقف من البطولة الجديدة.

وأضاف "أي تغييرات في هذا المجال يجب أن تحترم القيم الرياضية ولا تسيء إلى البطولات الحالية في إسبانيا أو إلى المنتخب الوطني".


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